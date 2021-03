Paolo Isotta racconta Totò: «Per me è un Santo. Ha fatto dimenticare a tutti le loro tragedie» (Di domenica 14 marzo 2021) Su Il Giornale, Stenio Solinas recensisce “San Totò”, l’ultimo libro di Paolo Isotta, scomparso il 12 febbraio scorso a 70 anni. E’ dedicato al principe della risata, che il celebre critico musicale considerava, appunto, alla stregua di un Santo. Nel libro, infatti, Isotta scrive: «Io son un uomo all’antica, e credo solo nei Santi: e nemmeno in tutti… Per me Totò è un Santo: per l’altezza della sua arte, per la gioia da lui per decenni donata a milioni di persone: gente del popolo, piccola borghesia, poi persino alta, ma anche autentici reietti. Per essere riuscito, con la risata che suscitava, a far per un attimo dimenticare a tutti, non solo ai reietti, le loro tragedie... La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Su Il Giornale, Stenio Solinas recensisce “San”, l’ultimo libro di, scomparso il 12 febbraio scorso a 70 anni. E’ dedicato al principe della risata, che il celebre critico musicale considerava, appunto, alla stregua di un. Nel libro, infatti,scrive: «Io son un uomo all’antica, e credo solo nei Santi: e nemmeno in… Per meè un: per l’altezza della sua arte, per la gioia da lui per decenni donata a milioni di persone: gente del popolo, piccola borghesia, poi persino alta, ma anche autentici reietti. Per essere riuscito, con la risata che suscitava, a far per un attimo, non solo ai reietti, le... La ...

