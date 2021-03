Paolo Bonolis e il retroscena della contessa De Blanck | la strana situazione

(Di domenica 14 marzo 2021) Durante le riprese del game show “Avanti un altro”, è andato in scena un incidente veramente particolare e impensabile(Instagram)è senza alcun dubbio uno dei presentatori televisivi più importanti del nostro Paese. Diverse volte Rai e Mediaset se lo sono accaparrate a vicenda, tanto che ad oggi risulta anche uno dei più ricchi tra i suoi colleghi. A partire da quest’anno è tornato al timone del programma “Avanti un altro!”, trasmesso sulle frequenze di Canale 5. Insieme a lui c’è come al solito il suo compagno fisso, Luca Laurenti. La coppia forma un duo eccezionale ormai da tempo, facendo ridere milioni di telespettatori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro official) In queste ...

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna il consueto appuntamento settimanale con ???????? ??????! ?? Parliamo di #TorinoInter e della no… - lauuuu_sa : RT @fuoridallhype_: “all’orizzonte appare una chiamata di Paolo Bonolis” mamma mia tommaso chi ti ferma più - ilGerrino92 : Il Game Show preserale INEDITO di Canale5 #AvantiUnAltro anche al sabato conferma il trend settimanale con 3.730.00… - _crazyandsweet : @quellidel_web Tesi interessante ma arrivare a sostituire Paolo Bonolis? Tu si que vales nulla? - Nientedaperder1 : Buongiorno e complimenti a Bonolis che sarà il primo dei grandi ad averlo al suo fianco. Bravo Paolo. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Colpo basso perche rischia di essere surclassato alla conduzione Mediaset, dopo lo stop di "Avanti un altro" spuntano nuove indiscrezioniè tornato dall'8 marzo con una nuova edizione di "...... tra gli altri, Gerry Scotti, Lorenzo Insigne, Renato Zero, Federica Pellegrini, Claudio Amendola, Nicolò Zaniolo, Ciro Immobile, Stefano De Martino,e tanti altri, ha deciso di ...Su Canale 5 ‘Ciao Darwin – A Grande Richiesta’, con un the best of del programma di Paolo Bonolis, ha avuto 2,593 milioni di spettatori con uno share del 13,4%. Su Rete4 la cronaca nera di ‘Quarto ...Laura Cremaschi nell’ennesimo scatto da urlo su Instagram, in costume esibisce come sempre forme bollenti La settimana che si è appena conclusa ha sancito il ritorno nel palinsesto di Mediaset del qui ...