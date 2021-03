Palù (Aifa) rassicura: 'Nessun rischio con il vaccino AstraZeneca' (Di domenica 14 marzo 2021) Il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù ha dato delle rassicurazioni riguardo il vaccino anglo - svedese, durante un'intervista a 'Mezz'ora in più': "Non c'è Nessun rischio con AstraZeneca". Ha parlato ... Leggi su globalist (Di domenica 14 marzo 2021) Il presidente dell', Giorgioha dato dellezioni riguardo ilanglo - svedese, durante un'intervista a 'Mezz'ora in più': "Non c'ècon". Ha parlato ...

RaiNews : #AstraZeneca, presidente dell'#Aifa Palù a #mezzorainpiù: 'Molta emotività: non c'è alcun rischio, occorre cautela' - Agenzia_Ansa : 'No comment. La comunicazione è nelle mani del Ministro. E' tutto in evoluzione, bisogna ancora accertare il nesso… - WCostituzione : RT @cris_cersei: Palù dalla Annunziata ha parlato tre ore di cure domiciliari e spiegato il protocollo (antifiammatori, cortisone, ecc). Pe… - MoniShantiRani : RT @cris_cersei: Palù dalla Annunziata ha parlato tre ore di cure domiciliari e spiegato il protocollo (antifiammatori, cortisone, ecc). Pe… - Carlo_A_Macc : RT @cris_cersei: Palù dalla Annunziata ha parlato tre ore di cure domiciliari e spiegato il protocollo (antifiammatori, cortisone, ecc). Pe… -

'Nessun nesso tra morti e vaccinazione con AstraZeneca' (Palù) Lo ha sottolineato Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, a 'Mezz'ora in più' sul caso dell'insegnante morto in Piemonte e che ha indotto la Regione a sospendere in via precauzionale un lotto di vaccini ...

