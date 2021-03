Palù (Aifa): "Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività" (Di domenica 14 marzo 2021) “Nessuna correlazione se non una relazione temporale, non c’è nesso causale” tra la somministrazione del vaccino Astrazeneca e la morte di alcune persone vaccinate con questo farmaco. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente Aifa, intervenendo a ’In mezz’ora in piu? su Rai3, in relazione ai casi di questi giorni. L’ultimo, in ordine di tempo, a Biella, in Piemonte, con la morte di un insegnante, e che ha portato alla sospensione del lotto di cui faceva parte la dose utilizzata in questa circostanza. “C’è molta emotività” su queste vicende che riguardano le vaccinazioni, “e questo vale anche per le vaccinazioni Astrazeneca”, ha detto Palù, rilevando che nel caso austriaco si trattava di emopatia, e nel caso di Napoli c’è stato un infarto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) “se non una relazione temporale, non c’è nesso causale” tra la somministrazione dele la morte di alcune persone vaccinate con questo farmaco. Lo ha detto Giorgio, presidente, intervenendo a ’In mezz’ora in piu? su Rai3, in relazione ai casi di questi giorni. L’ultimo, in ordine di tempo, a Biella, in Piemonte, con la morte di un insegnante, e che ha portato alla sospensione del lotto di cui faceva parte la dose utilizzata in questa circostanza. “C’è molta” su queste vicende che riguardano le vaccinazioni, “e questo vale anche per le vaccinazioni”, ha detto, rilevando che nel caso austriaco si trattava di emopatia, e nel caso di Napoli c’è stato un infarto ...

Ultime Notizie dalla rete : Palù Aifa Covid, Palù (Aifa): 'No nessi causali tra morti e vaccini AstraZeneca' Lo ha sottolineato il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, parlando del caso dell'insegnante morto in Piemonte che ha indotto la Regione a sospendere in via precauzionale un lotto di vaccini ...

Vaccino Janssen (J J), via libera dell'Aifa: sarà distribuito dalla seconda metà di aprile Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, commenta così l'approvazione da parte della Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia del vaccino che ieri ha ottenuto il via ...

