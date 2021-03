Pagelle Milan. Tonali predica nel deserto. Serata horror per Rebic con tanto di rosso

(Di lunedì 15 marzo 2021)- Napoli 0 - 1 (gol di Politano): ledeineri DONNARUMMA 5 Sul diagonale di Politano non ci arriva proprio. Peccato. DALOT 6 A difendere fa sempre un po' di fatica, meglio quando ...

Advertising

Italia_Notizie : Milan-Napoli 0-1, pagelle: Leao non c’è proprio, follia Rebic ; Ruiz gioca per due, il tempismo di Zielinski - Napoliflash24 : Vittoria pesantissima del Napoli a San Siro (1-0 al Milan): le pagelle del Silva - - MilanPress_it : Ecco i nostri giudizi ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #MilanNapoli, le pagelle di CM: #Theo svogliato, #Leao è un problema. #Insigne e #Politano fanno volare #Gattuso https://t.co… - GoldelNapoli : Milan-Napoli, le pagelle degli azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

- Napoli 0 - 1 (gol di Politano): ledei rossoneri DONNARUMMA 5 Sul diagonale di Politano non ci arriva proprio. Peccato. DALOT 6 A difendere fa sempre un po' di fatica, meglio quando ...(dal 33' st Bakayoko), Zielinski 6,5 : sempre nel vivo del gioco, taglia a fette la difesa delcon i suoi inserimenti senza palla. Sbaglia un rigore in movimento nella prima frazione, si ...Giuseppe Bergomi, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato nello studio di 'Sky Calcio Club' al termine di Milan-Napoli a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni ...raggiunge la Roma scavalcandola per il vantaggio negli scontri diretti e butta dentro anche il Milan nella lotta Champions. Ecco le pagelle di IamNaples.it: OSPINA 6,5: Fa una parata importante su ...