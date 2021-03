Paganese-Palermo | le pagelle dei quotidiani | Floriano il migliore | Marconi combatte e tira fuori i muscoli

(Di domenica 14 marzo 2021) Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato mercoledì sera allo Stadio "Marcello Torre".Secondo blitz esterno consecutivo per ildi Giacomo Filippi. Dopo l'ennesima battuta d'arresto contro la Juve Stabia, in occasione della sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha battuto lagrazie alla rete messa a segno al minuto 60 da Roberto. Tre punti pesantissimi al culmine di una sfida tutt'altro che esaltante in termini di qualità del gioco espresso dalle due formazioni.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 6.5, Peretti 5.5, Palazzi 6,6.5, Almici 5.5, Luperini 6, De Rose 6.5, Valente 6, Kanoute 6, Santana 6.5, ...

Iltorna alla vittoria nel campo della. Per i rosa è la seconda vittoria consecutiva in trasferta: i maggiori quotidiani sportivi hanno 'premiato' la concretezza dei rosa, tenendo però ...Giacomo Filippi si conferma un tecnico da... viaggio '. Carlo Brandaleone de Il Giornale di Sicilia commenta così la vittoria delnel campo della, sottolineando come i rosa con il nuovo tecnico abbiamo vinto la seconda partita consecutiva in trasferta, non prendendo reti. ' È stato unpiù operaio, più ...Palermo - Scatto d’orgoglio: Floriano riporta 3 punti e serenità. Un’iniezione di fiducia per la squadra di Filippi che, grazie a una ...Palermo - Floriano trova un varco e il Palermo può ripartire. GIRONE C - Paganese sconfitta in casa. Questo il titolo del CorSport ...