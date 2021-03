Oroscopo | 12 alimenti detox per la primavera segno per segno

(Di domenica 14 marzo 2021) La primavera è alle porte. È la rinascita, l’inizio di una nuova fase in cui la natura si risveglia e, per accogliere al meglio la sua energia positiva, dovremmo prepararci. Per esempio mangiando: scegliendo cibi che purifichino il corpo, e quindi anche lo spirito. Sono tutte le verdure e i frutti alla base di un’alimentazione corretta, e ce ne sono alcuni specifici per ogni segno zodiacale, che possono potenziare gli effetti (li trovate nella gallery sopra).

Abbondate conricchi di ferro e sali minerali diminuendo i carboidrati. VERGINE 24 agosto " 22 settembre. DENARO E LAVORO. Una nuova idea catalizza gran parte delle vostre energie: ...L'astrologia ha parlato chiaro e visto che in Cina l'è una cosa serissima, la frenesia per ... Si mangiano alcunicome le arance e il pesce, perché il suono di queste parole ricorda ...Oroscopo di Barbanera di oggi. Sagittario. Atmosfera tranquilla. Oroscopo di oggi per il Sagittario. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni Ecco come le posizioni e i m ...Ariete. State per concludere un mese di febbraio con un bilancio abbastanza discreto, con risultati a vostro completo vantaggio. Marte e Urano con Venere e Nettuno vi fanno innalz ...