Nuovo Dpcm, mazzata per estetisti e parrucchieri: tutte le nuove restrizioni (Di domenica 14 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo più di metà Italia sarà in zona rossa. Alla Campania, alla Basilicata e al Molise si aggiungono la provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia e Marche. In tutte queste regioni scattano misure più restrittive per tutti i cittadini e anche per chi ha degli esercizi commerciali. E negozi di parrucchieri, barbieri e centri estetici sono di Nuovo costretti a un fermo. Cosa cambia per centri estetici e parrucchieri Il Dpcm del 14 gennaio 2021 prevedeva la possibilità anche in zona rossa per i parrucchieri di continuare a esercitare la loro professione e imponeva la chiusura soltanto ai centri estetici. Una decisione che è stata poi annullata da una sentenza del Tar del Lazio (in seguito al ... Leggi su howtodofor (Di domenica 14 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo più di metà Italia sarà in zona rossa. Alla Campania, alla Basilicata e al Molise si aggiungono la provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia e Marche. Inqueste regioni scattano misure più restrittive per tutti i cittadini e anche per chi ha degli esercizi commerciali. E negozi di, barbieri e centri estetici sono dicostretti a un fermo. Cosa cambia per centri estetici eIldel 14 gennaio 2021 prevedeva la possibilità anche in zona rossa per idi continuare a esercitare la loro professione e imponeva la chiusura soltanto ai centri estetici. Una decisione che è stata poi annullata da una sentenza del Tar del Lazio (in seguito al ...

