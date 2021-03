Nuove restrizioni Covid, Salvini: «Conto questo sia ultimo decreto emergenza con chiusure» (Di domenica 14 marzo 2021) Con l'ultimo decreto del governo Draghi l'Italia è pronta a tornare in un semi-lockdown. 42 milioni di cittadini, a partire dal 15 marzo, saranno in zona rossa. Tutti gli altri, Sardegna esclusa, vivranno in fascia arancione almeno fino a Pasqua, il 6 aprile per l'esattezza. Un provvedimento restrittivo che, in un certo senso, non segna un tratto di discontinuità con le strategie contro la diffusione del contagio da coronavirus del governo Conte. Anche se all'interno della maggioranza ci sono adesso forze politiche qualcuno ha già definito «aperturiste» come, ad esempio, la Lega. I numeri e i possibili effetti delle varianti di coronavirus più contagiose hanno portato ad una stretta significativa. Nuove restrizioni, le parole di Salvini Sulla situazione è intervenuto Matteo Salvini ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 marzo 2021) Con l'del governo Draghi l'Italia è pronta a tornare in un semi-lockdown. 42 milioni di cittadini, a partire dal 15 marzo, saranno in zona rossa. Tutti gli altri, Sardegna esclusa, vivranno in fascia arancione almeno fino a Pasqua, il 6 aprile per l'esattezza. Un provvedimento restrittivo che, in un certo senso, non segna un tratto di discontinuità con le strategie contro la diffusione del contagio da coronavirus del governo Conte. Anche se all'interno della maggioranza ci sono adesso forze politiche qualcuno ha già definito «aperturiste» come, ad esempio, la Lega. I numeri e i possibili effetti delle varianti di coronavirus più contagiose hanno portato ad una stretta significativa., le parole diSulla situazione è intervenuto Matteo...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove restrizioni Zona rossa e arancione, regole sport e attività motoria: cosa si può fare ROMA - Italia in zona arancione e in zona rossa dal 15 marzo con nuove regole , misure e restrizioni in base al decreto in vigore da lunedì. Cosa cambia per lo sport? Cosa si può fare? Il jogging è permesso? In tutte le regioni di entrambe le fasce sono chiuse ...

Folla nelle città per l'ultimo weekend di libertà. Cosa si potrà fare e cosa no da domani ...(a eccezione delle regioni bianche) si applicano le restrizioni previste per le zone rosse, ma è comunque permesso il singolo spostamento di due persone verso un'abitazione privata. In arrivo nuove ...

Le nuove restrizioni decise dal governo Il Post Zona rossa: seconde case, spostamenti, sport, amici: cosa si può fare e cosa no Per quanto riguarda gli spostamenti invece, tenendo a mente alcune particolari restrizioni, è consentito recarsi nelle ... C’era stata qualche incertezza, ma le Faq del governo - a meno di nuovi ...

Zaia: in Veneto Rt a 1.28, molte Regioni passano in rosso Il governatore si appella al governo: nel nuovo decreto legge ci siano subito ... che rappresenti la posizione scientifica». Le restrizioni della zona rossa potrebbero durare anche fino a Pasqua.

