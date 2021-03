Nuova Safety Car Mercedes rosso Ferrari (Di domenica 14 marzo 2021) La Nuova Safety Car Mercedes-AMG e la Medical Car ufficiale del FIA Formula One World Championship avranno per la stagione 2021 di Formula 1 una Nuova verniciatura: il rosso. Un colore intenso che non corrisponde solo al colore della firma Mercedes-AMG, ma che rappresenta anche CrowdStrike, partner del team Mercedes-AMG Petronas F1. Il leader di mercato nella sicurezza informatica diventerà il partner ufficiale Mercedes Safety Car da questa stagione. Quali saranno le caratteristiche della Safety Car? Come negli anni precedenti, la base per la Safety car è la Mercedes-AMG GT R da 430 kW (585 CV) mentre la Mercedes-AMG C 63 S Estate viene utilizzata come auto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) LaCar-AMG e la Medical Car ufficiale del FIA Formula One World Championship avranno per la stagione 2021 di Formula 1 unaverniciatura: il. Un colore intenso che non corrisponde solo al colore della firma-AMG, ma che rappresenta anche CrowdStrike, partner del team-AMG Petronas F1. Il leader di mercato nella sicurezza informatica diventerà il partner ufficialeCar da questa stagione. Quali saranno le caratteristiche dellaCar? Come negli anni precedenti, la base per lacar è la-AMG GT R da 430 kW (585 CV) mentre la-AMG C 63 S Estate viene utilizzata come auto ...

