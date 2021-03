Nuova Mercedes SL: prime immagini dalle foto spia (Di domenica 14 marzo 2021) Mercedes in questo periodo è impegnata con i test della sua prossima vettura, ovvero la SL che uscirà quest’anno e che avrà il compito di rivaleggiare con la sua principale avversaria, ovvero la BMW Serie 8 Cabrio che verrà presentata in primavera. Al momento le informazioni ufficiali fornite dall’azienda di Stoccarda riguardano il marchio AMG Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021)in questo periodo è impegnata con i test della sua prossima vettura, ovvero la SL che uscirà quest’anno e che avrà il compito di rivaleggiare con la sua principale avversaria, ovvero la BMW Serie 8 Cabrio che verrà presentata in primavera. Al momento le informazioni ufficiali fornite dall’azienda di Stoccarda riguardano il marchio AMG

Advertising

siba936 : @felice_part2 Io ho la A200 perché la nuova BMW serie 1 non era ancora uscita. Per me dipende da quello che cerchi… - biscolf : RT @MercedesBenz_IT: Eleganza ed esclusività fuori dal comune: Nuova Mercedes-Maybach Classe S. Scopri una nuova definizione del lusso: h… - MercedesBenz_IT : Design futuristico, tecnologia d'avanguardia, cuore elettrico: preparati a scoprire Nuova EQA.… - Frances67493408 : @SkySportF1 Ma come fa la Mercedes a presentarsi con una macchina che sembra peggiore di quella dell'anno prima vis… - Nerowolf123 : @Mauro_Serafin Non in questo caso: RP/AM sono auto che erano un anno avanti al resto del gruppo. Se copi la nuova M… -