Non solo disegni: chiusi in casa bimbi alla scoperta dei film (Di domenica 14 marzo 2021) Stiamo guardando tantissimi cartoni animati. Fino ad un anno fa, tv ed Ipad non erano contemplati, ma non ci sono grandi alternative e ringrazio ogni giorno la possibilità di svagarci in casa con tutta la tecnologia possibile. In particolare stiamo sfruttando DisneyPlus, tra principesse e supereroi mi sto facendo una cultura. Mio marito è un appassionato di Star Wars da quando è adolescente, per cui ci siamo immersi completamente in questo mondo galattico. Da qui è partita la sfida dei bambini a chi disegna o crea composizioni migliori sul tema. Tra le opere emerse, la mia preferita è Joda con il mantello magico ‘mascherina chirurgica’. Inoltre abbiamo una libreria super fornita di storie riguardanti Jedi e Sith; Santa Lucia e Babbo Natale hanno aiutato. Il fatto è questo, a mio parere: il cinema o comunque sia i cartoni animati, sono assolutamente da considerare forme ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 marzo 2021) Stiamo guardando tantissimi cartoni animati. Fino ad un anno fa, tv ed Ipad non erano contemplati, ma non ci sono grandi alternative e ringrazio ogni giorno la possibilità di svagarci incon tutta la tecnologia possibile. In particolare stiamo sfruttando DisneyPlus, tra principesse e supereroi mi sto facendo una cultura. Mio marito è un appassionato di Star Wars da quando è adolescente, per cui ci siamo immersi completamente in questo mondo galattico. Da qui è partita la sfida dei bambini a chi disegna o crea composizioni migliori sul tema. Tra le opere emerse, la mia preferita è Joda con il mantello magico ‘mascherina chirurgica’. Inoltre abbiamo una libreria super fornita di storie riguardanti Jedi e Sith; Santa Lucia e Babbo Natale hanno aiutato. Il fatto è questo, a mio parere: il cinema o comunque sia i cartoni animati, sono assolutamente da considerare forme ...

Advertising

ladyonorato : È proprio il sistema che non sta in piedi: si guarda solo al numero dei positivi, ben sapendo che i tamponi sono la… - ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - RobertoBurioni : Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma a… - danilalinad : Non so perché desideri così tanto che i BTS vincano, dopo tutto li seguo solo da ottobre. Fingers crossed ????#GRAMMYs #LightItUpBTS - sabiwabi_ : RT @heydeIilah: Comunque tweet serio: se le donne si sentono in difetto per un 'carina' è perché ci mettono costantemente in competizione,… -