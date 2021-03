"Non sei mai pronta". Pianto inarrestabile, il lutto che fa crollare Ilary Blasi: uno strazio in tv (Di domenica 14 marzo 2021) Un'intervista toccante, quella concessa da Ilary Blasi a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 13 marzo. Intervista in cui ha fatto il bilancio dei suoi primi 40 anni alla vigilia del via all'Isola dei famosi. La Blasi ha parlato anche di aspetti intimi, del dolore che ha provato per la scomparsa del suocero Enzo, il padre di Francesco Totti, stroncato dal coronavirus. Parlando di Enzo Totti, la Blasi non è riuscita a trattenere le lacrime. Un Pianto toccante, sentito, doloroso. "Il Covid questo fa e continua a fare. Uno non è mai preparato alla morte di un genitore perché sicuramente morire in questo modo è davvero crudele, violento. Davanti al Covid non hai tempo di capire, realizzare, ti vengono mille sensi di colpa. Ho visto quello che ha provato Francesco", ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Un'intervista toccante, quella concessa daa Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 13 marzo. Intervista in cui ha fatto il bilancio dei suoi primi 40 anni alla vigilia del via all'Isola dei famosi. Laha parlato anche di aspetti intimi, del dolore che ha provato per la scomparsa del suocero Enzo, il padre di Francesco Totti, stroncato dal coronavirus. Parlando di Enzo Totti, lanon è riuscita a trattenere le lacrime. Untoccante, sentito, doloroso. "Il Covid questo fa e continua a fare. Uno non è mai preparato alla morte di un genitore perché sicuramente morire in questo modo è davvero crudele, violento. Davanti al Covid non hai tempo di capire, realizzare, ti vengono mille sensi di colpa. Ho visto quello che ha provato Francesco", ...

