“Non mi lasciare”: gli ultimi istanti di vita di Ornella, massacrata mentre il figlio dormiva (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il giorno dopo il brutale omicidio di Ornella Pinto, l’insegnante di sostegno uccisa a 40 anni dal compagno con ben 15 coltellate, Napoli è ancora sotto choc. La donna, che viveva nel quartiere San Carlo Arena, è stata lasciata in casa agonizzante da Pinotto Iacomino, l’uomo di 43 anni che non accettava la fine della loro relazione, durata circa sei anni e dalla quale è nato un figlio che oggi ha quattro anni. Momenti drammatici quelli vissuti la notte di sabato 13 marzo da Ornella che con una telefonata disperata alla sorella ha provato a chiedere aiuto. “Sto morendo, salvami” le parole della donna che quatto ore dopo in ospedale, intorno alle 10.30, è spirata in seguito alle gravi lesioni polmonari riportate. Iacomino, intanto, era scappato a bordo della sua auto. Pensava di averla uccisa e si è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il giorno dopo il brutale omicidio diPinto, l’insegnante di sostegno uccisa a 40 anni dal compagno con ben 15 coltellate, Napoli è ancora sotto choc. La donna, che viveva nel quartiere San Carlo Arena, è stata lasciata in casa agonizzante da Pinotto Iacomino, l’uomo di 43 anni che non accettava la fine della loro relazione, durata circa sei anni e dalla quale è nato unche oggi ha quattro anni. Momenti drammatici quelli vissuti la notte di sabato 13 marzo dache con una telefonata disperata alla sorella ha provato a chiedere aiuto. “Sto morendo, salvami” le parole della donna che quatto ore dopo in ospedale, intorno alle 10.30, è spirata in seguito alle gravi lesioni polmonari riportate. Iacomino, intanto, era scappato a bordo della sua auto. Pensava di averla uccisa e si è ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi #14marzo sono 3 anni senza Marielle Franco, uccisa perché le sue battaglie in difesa dei più deboli 'davano fa… - SanremoRai : Pensi che sia l’ultima volta e poi una fine non c’è mai. Indecisi se chiudere la porta o lasciare uno spiraglio di… - Agenzia_Ansa : Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna anglo-iraniana da cinque anni detenuta in Iran dopo essere stata condannata per… - nicolini_luigi : RT @Noninfluente: spero che la morte porti con se giustizia. l'importante non sará esserci, l'importante é lasciare un futuro migliore alle… - fenji83 : RT @Marina42884469: #tzvip io super felice per tutto quello che a livello lavorativo sta succedendo a Tommy e Francesco aspettando novità p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non lasciare Hausen, cos'è successo nel finale Voleva solo un equilibrio per sopravvivere, per questo motivo si è piegato al volere dell'essere, che ormai, scopriamo da lui, vive lì da troppo tempo e non ha l'energia sufficiente per lasciare il ...

Letta eletto segretario, "Serve un nuovo Pd" Non dobbiamo lasciare nessuno da solo, il mondo degli esclusi è quello su cui dobbiamo lavorare di più. L'Europa dei diritti è il nostro orizzonte e il nostro tratto distintivo". Farò battaglia per ...

Forza Italia raddoppia. Per non lasciare alibi alla Lega AlessioPorcu.it Foggia, sindaco Landella: «Non mi dimetto, vado avanti» Sindaco Landella, l'aria che tira a Palazzo di città non è delle migliori. Prima le bufere giudiziarie, poi la commissione di accesso agli atti per verificare infiltrazioni criminali nella gestione po ...

La volpe e il dj Andriulo: «Ama la mia musica e dorme sul divano» Tutte le sere il dj Emiliano Andriulo di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, trova la volpe che si avvicina alla sua casa e mangia il cibo preparato per lei. La sua foto ha fatto impazzire ...

Voleva solo un equilibrio per sopravvivere, per questo motivo si è piegato al volere dell'essere, che ormai, scopriamo da lui, vive lì da troppo tempo eha l'energia sufficiente peril ...dobbiamonessuno da solo, il mondo degli esclusi è quello su cui dobbiamo lavorare di più. L'Europa dei diritti è il nostro orizzonte e il nostro tratto distintivo". Farò battaglia per ...Sindaco Landella, l'aria che tira a Palazzo di città non è delle migliori. Prima le bufere giudiziarie, poi la commissione di accesso agli atti per verificare infiltrazioni criminali nella gestione po ...Tutte le sere il dj Emiliano Andriulo di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, trova la volpe che si avvicina alla sua casa e mangia il cibo preparato per lei. La sua foto ha fatto impazzire ...