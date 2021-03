Non è miracolo a Milano, il Napoli vince con merito e cambia la prospettiva della stagione (Di domenica 14 marzo 2021) Non si può dire miracolo a Milano, il Napoli ha vinto con merito 1-0. Ed è un successo che cambia la prospettiva della stagione. La squadra di Gattuso ha giocato una partita attenta, intelligente ed equilibrata. Ha raggiunto così la Roma al quinto posto a 50 punti, a due punti dal quarto posto dell’Atalanta. E teoricamente ha risucchiato anche il Milan nella lotta Champions: i rossoneri sono a 56. È stata la serata che Gattuso e i suoi attendevano da mesi. Il Napoli ha giocato molto bene, ha sbagliato pochissimo, ha tenuto il campo con concentrazione e non ha regalato nulla. Nel finale, ha sfoderato anche una signora prestazione difensiva. Una delle novità della serata è che in campo gli azzurri hanno finalmente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Non si può dire, ilha vinto con1-0. Ed è un successo chela. La squadra di Gattuso ha giocato una partita attenta, intelligente ed equilibrata. Ha raggiunto così la Roma al quinto posto a 50 punti, a due punti dal quarto posto dell’Atalanta. E teoricamente ha risucchiato anche il Milan nella lotta Champions: i rossoneri sono a 56. È stata la serata che Gattuso e i suoi attendevano da mesi. Ilha giocato molto bene, ha sbagliato pochissimo, ha tenuto il campo con concentrazione e non ha regalato nulla. Nel finale, ha sfoderato anche una signora prestazione difensiva. Una delle novitàserata è che in campo gli azzurri hanno finalmente ...

