"Non è la prima volta...". La Gelmini cerca di rassicurare gli italiani: "E sui vaccini vi posso dire..." (Di domenica 14 marzo 2021) “Ora la situazione è più agevole del passato. Ci sono i vaccini e il generale Figliuolo ha presentato il piano”: Mariastella Gemini rassicura cosi i telespettatori di Live non è la d'Urso. “Non è la prima volta che trascorriamo la Pasqua blindati”, dice la ministra. “Avremmo voluto aprire. Ma c'è un cambio passo. Non procediamo con un Dpcm, ma con un decreto legge: un passaggio in Parlamento necessario. Ci sono 280 milioni per le famiglie. I soldi arrivano subito. Poi vareremo per le aziende 32 miliardi di soldi stanziati. E' il decreto sostegno. E' l'ultimo miglio, non possiamo mollare. Dobbiamo sostenere l'economia e scommettere sul piano vaccini”, continua la Gelmini. E a che punto è il piano vaccini? “Arriveremmo a 500 mila vaccini al giorno. Nel prossimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “Ora la situazione è più agevole del passato. Ci sono ie il generale Figliuolo ha presentato il piano”: Mariastella Gemini rassicura cosi i telespettatori di Live non è la d'Urso. “Non è lache trascorriamo la Pasqua blindati”, dice la ministra. “Avremmo voluto aprire. Ma c'è un cambio passo. Non procediamo con un Dpcm, ma con un decreto legge: un passaggio in Parlamento necessario. Ci sono 280 milioni per le famiglie. I soldi arrivano subito. Poi vareremo per le aziende 32 miliardi di soldi stanziati. E' il decreto sostegno. E' l'ultimo miglio, non possiamo mollare. Dobbiamo sostenere l'economia e scommettere sul piano”, continua la. E a che punto è il piano? “Arriveremmo a 500 milaal giorno. Nel prossimo ...

Advertising

ricpuglisi : Vorrei rammentarvi che il terrorismo mediatico sul Covid nasce ben PRIMA della questione dei vaccini. Ora si focal… - riotta : Fa bene @EnricoLetta benissimo, a scegliere per la sua segreteria due temi non paganti in apparenza alle urne,… - borghi_claudio : E, adesso lo posso dire, nemmeno la Gran Bretagna ha potuto sostenere politicamente e socialmente la strategia di n… - giovannipilato2 : @Adnkronos Ma non ha senso fare la campagna vaccinale per finire quanto prima! Non è una gara! Bisogna preoccuparsi… - Maria32238841 : @LaStampa Potrà anche non esserci rischio, ma perché questi casi avvengono dopo la somministrazione del vaccino ast… -