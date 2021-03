«Noi del Partito Democratico abbiamo un problema» (Di domenica 14 marzo 2021) Lo ha detto Enrico Letta da candidato segretario del PD, riferendosi alla storica scarsa presenza di donne tra i ministri espressi dal Partito e non solo Leggi su ilpost (Di domenica 14 marzo 2021) Lo ha detto Enrico Letta da candidato segretario del PD, riferendosi alla storica scarsa presenza di donne tra i ministri espressi dale non solo

Advertising

GianGinoble : In ricordo del maestro Gastel. La tua arte e il tuo ricordo vivranno sempre in tutti noi. Grazie ?? - raffaellapaita : «Il #Raddoppio ferroviario del Ponente ligure è un’opera di grande valore strategico. La nomina di un commissario g… - MIsocialTW : Oggi è il #PIDAY, celebrate con noi il giorno dedicato alla costante della matematica più famosa del mondo! Scopri… - AgenderBane : RT @aliceinalicela1: Tommy ieri su CH: “Mi dispiace vedere che attaccate chiunque parli di me; lasciate perdere chi attacca o chi tira fuo… - jpoli6 : RT @ilpost: «Noi del Partito Democratico abbiamo un problema» -