Niente reggiseno, ecco il risultato (pazzesco): Belen Rodriguez, la foto da bollino rossissimo in studio dalla De Filippi | Guarda (Di domenica 14 marzo 2021) A C'è posta per te, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 marzo e condotta come sempre da Maria De Filippi, ha tenuto banco Belen Rodriguez. Super-ospite d'eccezione, si è raccontata e ha raccontato il suo amore con Antonio Spinalbese, dal quale aspetta un figlio. Sul compagno ha spiegato: "Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L'ho conosciuto in quel periodo dell'anno dove fra un lockdown e l'altro ci avevano liberato... Io e lui abbiamo 10 anni di differenza". Dunque la meravigliosa showgirl argentina ha anche ricordato come, prima della gravidanza, la coppia aveva avuto un aborto spontaneo. Un dolore che ha permesso loro di capire quanto desiderassero avere un figlio insieme. Nel corso della puntata, inoltre, per Belen c'è stato un momento di terrore puro. A sorpresa, ad un certo punto, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) A C'è posta per te, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 marzo e condotta come sempre da Maria De, ha tenuto banco. Super-ospite d'eccezione, si è raccontata e ha raccontato il suo amore con Antonio Spinalbese, dal quale aspetta un figlio. Sul compagno ha spiegato: "Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L'ho conosciuto in quel periodo dell'anno dove fra un lockdown e l'altro ci avevano liberato... Io e lui abbiamo 10 anni di differenza". Dunque la meravigliosa showgirl argentina ha anche ricordato come, prima della gravidanza, la coppia aveva avuto un aborto spontaneo. Un dolore che ha permesso loro di capire quanto desiderassero avere un figlio insieme. Nel corso della puntata, inoltre, perc'è stato un momento di terrore puro. A sorpresa, ad un certo punto, la ...

