Nell’Artico tra B1 americani e interessi cinesi

(Di domenica 14 marzo 2021) Per la prima volta un bombardiere B-1 Lancer statunitense è atterrato all’interno del Cicolo polare artico. Per comprendere meglio la notizia serve un inquadramento: i B-1 sono bombardieri strategici che gli Stati Uniti inviano in missioni dal sapore poco militare e molto politico/geopolitico in giro per il mondo. Passano da Guam all’est europeo al Golfo, e recentemente quattro di questi (appartenenti al 7th Bomb Wing della Dyes Air Force Base in Texas) sono stati dispiegati nella Ørland Air Station, nella Norvegia meridionale. Il messaggio dietro a certe attività è questo: gli Stati Uniti ci sono, sono più che presenti in certi quadranti – Indo Pacifico, Europa, Medio Oriente e Artico – e hanno capacità di proiettare la propria forza in modo rapido ed efficace. I destinatari sono i rivali strategici innanzitutto, come Russia e Cina, sempre più attenti al teatro artico (e altrove); ma ...