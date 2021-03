Natalia Paragoni | lo spacco arriva proprio fin lì… E che scollatura! – FOTO

Advertising

softlovis : @pannaefragola7 Natalia paragoni però ha 20 anni, è normale che abbia pelle perfetta. Poi vabbè è una mia opinione… - pannaefragola7 : @softlovis Ma quando mai, quando ha aperto il profilo ho visto una sua foto di tipo 4 anni fa e non pareva manco le… - infoitcultura : Perché Natalia Paragoni ha diffidato il GF Vip? Parla Andrea Zelletta - infoitcultura : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, retroscena sul Gf vip: nessuno sapeva - infoitcultura : Andrea Zelletta: c'è stato il confronto con Natalia Paragoni? | Isa e Chia -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

Andrea Zelletta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi, dove ha parlato anche della diffida che la sua fidanzata,, ha fatto al GF Vip quando sono esplose le voci di un suo presunto tradimento in vacanza, a Capri. Il quinto classificato al reality di Alfonso Signorini ha spiegato che 'in quel ...Spread the love Andrea Zelletta ha chiarito una volta per tutte cosa si cela dietro alla diffida cheaveva fatto pervenire al GFVip. Ecco le sue parole. A distanza di tempo e in occasione della diretta su Instagram per "Casa Chi", Andrea Zelletta è ritornato sulla diffida che la ...La casa per me è stata molto importante perché ti mette di fronte a tanto tempo a disposizione per pensare. Andrea Zelletta svela come procede la sua storia con Natalia. Durante il Grande Fratello Vip ...Nel cast della prossima edizione, insomma, potrebbero esserci lui e Natalia Paragoni. Anche se non ha vinto Andrea Zelletta si è davvero distinto in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, ...