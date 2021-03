Napoli – Uomo accoltellato si schianta contro le auto parcheggiate

Advertising

carlaruocco1 : Accoltellata per 12 volte. E' morta cosi Ornella Pinto al Cardarelli di Napoli. 39 anni e un figlio minorenne. Un'a… - ItalianAirForce : Si è concluso la scorsa notte, con l'atterraggio a Linate di un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare il… - SM_Difesa : Un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare la scorsa notte ha effettuato un #TrasportoSanitarioUrgente da Napoli a Lin… - MoiMirue : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… - Ely_Vally : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Uomo

Il Mattino

11:34:42 Unè morto ed un altro è rimasto ferito in un agguato nella notte a. Dopo una segnalazione al 113, la Polizia ha trovato a terra, in via Esopo, nel quartiere di Ponticelli, due persone. ...L', soccorso dai sanitari è stato trasportato prima all'Umberto I di Nocera Inferiore e, successivamente, trasferito in una struttura specializzata di. Lievi ustioni ad un braccio ed al ...NAPOLI – La zona rossa non ferma la camorra, sabato di sangue tra le strade di Napoli. Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un agguato nella notte a Napoli. Dopo una segnalazione al 113, la ...11:34:42 Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un agguato nella notte a Napoli. Dopo una segnalazione al 113, la Polizia ha trovato a terra, in via Esopo, nel quartiere di Ponticelli, due pe ...