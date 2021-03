Napoli | tre punti d' oro per la Champions | Politano sbanca il Meazza | 1-0 al Milan

Advertising

LegaSalvini : TRUFFA DELL'ACCOGLIENZA: TRE IMPRENDITORI CAMPANI AGLI ARRESTI DOMICILIARI - MediasetTgcom24 : Napoli, prof morta tre giorni dopo il vaccino: stroncata da un infarto intestinale, 'assolta' AstraZeneca… - caterinabalivo : Politano! Bella vittoria del Napoli a Milano contro i rossoneri! Ci voleva! Bravi tutti, tre punti che ci rilancian… - mick_napoli_ : RT @OptaPaolo: 6+6 - Piotr #Zielinski è uno dei tre centrocampisti ad aver segnato almeno 6 gol e fornito almeno 6 assist in questa stagion… - Alessandro_Ill : Prima il Napoli si è fatto spostare Juve-Napoli per affrontare la Roma dopo aver riposato. Poi ha rubato tre punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tre

Ilsbanca San Siro, imponendosi sul Milan 1 - 0 con un gol di Politano all'inizio della ripresa, ... Ora, escludendo l'Inter, ci sono cinque squadre in sei punti perposti. Sarà bagarre fino ...ll Milan frena, ilprosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regalapunti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri, "provati" dopo l'Europa League, per 1 - 0, grazie ...Di Lorenzo 6 - Copre bene su Theo. Macchia la sua partita con l'ammonizione che gli farà saltare la partita con la Roma. Maksimovic 7 - Dà sicurezza al retroguardia partenopea. Un intervento duro su T ...L'Inter esulta, il Milan allontana il sogno scudetto a causa del ko subito in casa per mano del Napoli. Alla squadra di Gattuso basta la rete di Politano all'inizio del secondo tempo ...