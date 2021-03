Napoli, prosegue il silenzio stampa. Nessuno parlerà dopo la vittoria sul Milan (Di lunedì 15 marzo 2021) prosegue il silenzio stampa in casa Napoli, nonostante il successo odierno contro il Milan a San Siro, che riapre i giochi Champions dei partenopei. Per questo, il tecnico Gennaro Gattuso e nessun altro tesserato si presenterà per le interviste post partita. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021)ilin casa, nonostante il successo odierno contro ila San Siro, che riapre i giochi Champions dei partenopei. Per questo, il tecnico Gennaro Gattuso e nessun altro tesserato si presenterà per le interviste post partita. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Napoli ferma il Milan, 1 - 0 al Meazza ll Milan frena, il Napoli prosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regala tre punti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri, "provati" dopo l'Europa League, per 1 - 0, grazie ...

Il Napoli piega il Milan e si avvicina al quarto posto in classifica Un Napoli compatto, sia pur senza strafare, espugna Milano. In rete Politano, autore di una buona partita, mentre si è visto poco Mertens, che non sta certamente al meglio della condizione. Anche come ...

