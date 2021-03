Advertising

DiMarzio : Gli amici #Gattuso e #Maldini, la stagione del #Milan e il possibile ritorno di #Ibra in nazionale. Parla Sheva - zazoomblog : Napoli-Gattuso addio a fine stagione: tutti i candidati alla panchina azzurra - #Napoli-Gattuso #addio #stagione: - MatteoDilibert3 : RT @marcoazzi66: 1) Il #Napoli è stato fatto a pezzi nel 2021 dalle follie del calendario: 19 gare in 64 giorni 2) Gattuso è uscito da #Tim… - AleStile_94 : RT @marcoazzi66: 1) Il #Napoli è stato fatto a pezzi nel 2021 dalle follie del calendario: 19 gare in 64 giorni 2) Gattuso è uscito da #Tim… - salvatorino860 : RT @marcoazzi66: 1) Il #Napoli è stato fatto a pezzi nel 2021 dalle follie del calendario: 19 gare in 64 giorni 2) Gattuso è uscito da #Tim… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

dovrà mantenere alta l'attenzione dei suoi giocatori per non perdere altri pezzi per strada. Ci sono infatti cinque diffidati questa sera in casa. Si tratta di Mario Rui, Di Lorenzo, ...CdS -stasera cerca il colpaccio a Milano: ma non cambierà il suo destino. Con ADL sarà rottura a fine stagione. Occhio ai successoriStefano Pioli, Milan, è in vantaggio su Rino Gattuso, Napoli, nei faccia a faccia di campionato. Ma questa superiorità è figlia, soprattutto, dei match giocati in trasferta. Perché nel ruolo di ospite ...Il Napoli si appresta a scendere in campo per il big match della 27a giornata di Serie A contro il Milan, di scena questa sera a San Siro. Dall’infermeria giungono notizie poco rassicuranti per il ...