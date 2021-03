Musica italiana in lutto | lascia la moglie e un figlio piccolo

Leggi su howtodofor

(Di domenica 14 marzo 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Si chiama Cristiano Labartino il quarantaseienne di Setteville di Guidonia Montecelio, morto nell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra i Comuni di Colleferro ed Anagni. Cristiano è scomparso tragicamente mentre stava andando al lavoro, a bordo di un furgone nel quale sedeva come passeggero. La notizia della sua morte improvvisa si è diffusa in breve tempo e hato sgomenta la comunità. Cristiano era molto conosciuto in città e negli ambienti della movida, con il nome di Mr. Flower, perché era un dj e aveva suonato in molte discoteche anche internazionali e feste private. Tantissimi i messaggi d'addio comparsi sui social network e che lo ricordano con affetto. Amici, colleghi e conoscenti si sono stretti intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano ...