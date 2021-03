Muore a poche ore dall'inoculazione del vaccino, è il sesto caso (Di domenica 14 marzo 2021) Federico Garau La decisione a titolo precauzionale in attesa delle indagini. "Finora nella Regione non erano state segnalate criticità" Aumenta il numero dei decessi avvenuti in seguito alla somministrazione dei vaccini anti-Covid, ed ancora una volta è il siero prodotto da Astrazeneca a creare allarme e preoccupazioni tra i cittadini. L'ultimo caso è rappresentato da un docente della provincia di Biella, deceduto solo poche ore dopo l'inoculazione del vaccino. Una situazione che ha spinto l'Unità di crisi della regione Piemonte a percorrere la via della sospensione precauzionale del siero prodotto dal colosso anglo-svedese, come specificato da una nota ufficiale diramata direttamente alle Asl. "È disposta l'immediata sospensione delle vaccinazioni con il predetto vaccino, a prescindere ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Federico Garau La decisione a titolo precauzionale in attesa delle indagini. "Finora nella Regione non erano state segnalate criticità" Aumenta il numero dei decessi avvenuti in seguito alla somministrazione dei vaccini anti-Covid, ed ancora una volta è il siero prodotto da Astrazeneca a creare allarme e preoccupazioni tra i cittadini. L'ultimoè rappresentato da un docente della provincia di Biella, deceduto soloore dopo l'del. Una situazione che ha spinto l'Unità di crisi della regione Piemonte a percorrere la via della sospensione precauzionale del siero prodotto dal colosso anglo-svedese, come specificato da una nota ufficiale diramata direttamente alle Asl. "È disposta l'immediata sospensione delle vaccinazioni con il predetto, a prescindere ...

