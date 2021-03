Mughini e il suo Nuovo dizionario sentimentale: “Dare a qualcuno del fascista è da imbecilli…” (Di domenica 14 marzo 2021) È straordinario un libro la cui epigrafe iniziale è davvero unica: “A me stesso, per avere vissuto”. A scriverlo è Giampiero Mughini, con un testo fatto di frammenti, di spezzoni, di capitoli che sta al lettore collegare l’uno all’altro. Un racconto, un’autobiografia attraverso l’immaginario, scritto in forma di mosaico, ma tale che contemporaneamente ne compone e ricompone molti. L’intento dell’autore era quello di fare i conti con se stesso e chiarire l’itinerario umano e intellettuale percorso fino a qui. Mughini e il Nuovo dizionario sentimentale Leggendo questo Nuovo dizionario sentimentale (sottotitolo “Delusioni, sconfitte e passioni di una vita”, Edizioni Marsilio, pp. 282, euro 18,00), il lettore si immerge in una narrazione formidabile. In ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) È straordinario un libro la cui epigrafe iniziale è davvero unica: “A me stesso, per avere vissuto”. A scriverlo è Giampiero, con un testo fatto di frammenti, di spezzoni, di capitoli che sta al lettore collegare l’uno all’altro. Un racconto, un’autobiografia attraverso l’immaginario, scritto in forma di mosaico, ma tale che contemporaneamente ne compone e ricompone molti. L’intento dell’autore era quello di fare i conti con se stesso e chiarire l’itinerario umano e intellettuale percorso fino a qui.e ilLeggendo questo(sottotitolo “Delusioni, sconfitte e passioni di una vita”, Edizioni Marsilio, pp. 282, euro 18,00), il lettore si immerge in una narrazione formidabile. In ...

