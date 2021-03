MotoGP: Valentino Rossi in costante crescita al debutto con Petronas nei Test di Losail. Indicazioni positive in vista del Mondiale (Di domenica 14 marzo 2021) I Test collettivi pre-stagionali della MotoGP sono ormai andati definitivamente in archivio, con il pRossimo appuntamento fissato venerdì 26 marzo per le prove libere del Gran Premio del Qatar, primo round del MotoMondiale 2021. Uno dei protagonisti più attesi in vista del campionato è senz’altro Valentino Rossi, nove volte campione del mondo che si appresta ad affrontare una nuova avventura nel Team Yamaha Petronas SRT, alla 22ma stagione consecutiva nella classe regina. Il “Dottore” esce dalle cinque giornate di Test con buone sensazioni, alla luce di un feeling in costante crescita alla guida della nuova M1 ufficiale, anche se i reali valori in campo emergeranno durante il primo weekend di gara ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Icollettivi pre-stagionali dellasono ormai andati definitivamente in archivio, con il pmo appuntamento fissato venerdì 26 marzo per le prove libere del Gran Premio del Qatar, primo round del Moto2021. Uno dei protagonisti più attesi indel campionato è senz’altro, nove volte campione del mondo che si appresta ad affrontare una nuova avventura nel Team YamahaSRT, alla 22ma stagione consecutiva nella classe regina. Il “Dottore” esce dalle cinque giornate dicon buone sensazioni, alla luce di un feeling inalla guida della nuova M1 ufficiale, anche se i reali valori in campo emergeranno durante il primo weekend di gara ...

