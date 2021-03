Morto Marvin Marvelous Hagler | leggenda della boxe Aveva 66 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morto Marvin

Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelousinaspettatamente nella sua casa nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile", ...Se n'è andato uno dei grandi combattenti del ring, sicuramente uno dei più amati della storia recente.Hagler, il Meraviglioso, se n'è andato nella sua casa del New Hampshire per le conseguenze di una malattia di cui poco si sapeva. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato ...Nella sua lunga carriera ha disputato 67 incontri ufficiali con 62 vittorie per k.o., 2 pareggi e 3 sole sconfitte ...E' morto a 66 anni Marvin Hagler, leggenda statunitense della boxe. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata data dalla moglie Kay G. Hagler in un post su Facebook.