Morto Marvin Hagler | addio alla leggenda del pugilato soprannominato “il Meraviglioso” | aveva 66 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Il mondo delpiange una delle sue leggende. Si è spento improvvisamente, all’età di 66, nella casa di famiglia nel New Hampshire, dominatore dei pesi medi dal 1980 al 1987. Riconosciuto dInternational Boxing Hall of Fame come uno dei più grandi pugili di sempre, ‘The Marvelous’, ‘Il’, questo il soprannome che glino regalato tifosi e appassionati, è stato protagonista di incontri entrati nella storia dello sport. Originario di Newark, nel New Jersey, all’età di 13si trasferì a Brooklyn, la città del mito Rocky Marciano. Mancino, fu campione indiscusso nei medi finosconfitta contro Sugar Ray Leonard nell’attesissimo match andato in scena al Caesars Palace di Las Vegas il 6 ...