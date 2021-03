Morto docente a Biella | Piemonte sospende vaccino Astrazeneca

(Di domenica 14 marzo 2021) La Regioneha sospeso in via precauzionale la somministrazione del. A disporlo è stato il commissario dell'Area giuridico - amministrativa dell'Unità di crisi della ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto docente

... Antonio Rinaudo, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella , di una cui nella giornata di ieri era stato somministrato il siero. Lo stop è stato deciso su tutto il ...Un'indagine per verificare se esista una correlazione tra la scomparsa dele l'assunzione ... Poi il ritrovamento dell'uomo,nel suo letto, da parte dei sanitari del 118 insieme ai ...La Regione Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca a titolo precauzionale dopo il decesso di un insegnante in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa.(ANSA) – TORINO, 14 MAR – A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il ...