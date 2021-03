Advertising

ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Milano, Cenati (Anpi): 'Rimozione targa Pinelli gesto ignobile e offensivo' - Leleprox : RT @Adnkronos: Milano, Cenati (Anpi): 'Rimozione targa Pinelli gesto ignobile e offensivo' - Adnkronos : Milano, Cenati (Anpi): 'Rimozione targa Pinelli gesto ignobile e offensivo' - fisco24_info : Milano, Cenati (Anpi): 'Rimozione targa Pinelli gesto ignobile e offensivo': 'Ancor più grave per il momento dramma… - TV7Benevento : Milano, Cenati (Anpi): 'Rimozione targa Pinelli gesto ignobile e offensivo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Cenati

... la targa era stata vergognosamente danneggiata - ha ricordato- . L'inqualificabile gesto si inquadra in una serie di vandalizzazioni compiute aai danni di lapidi dedicate a ...A Licia, Claudia e Silvia Pinelli va la nostra affettuosa solidarietà', conclude Roberto, presidente Anpi provinciale di. (MiaNews) Commenti FB AdsRoma, 14 mar. (Adnkronos) - La rimozione della targa di Giuseppe Pinelli, apposta dal Comune di Milano l'11 dicembre 2019, nella ricorrenza ...Nuovo sfregio alla memoria di Giuseppe Pinelli. È stata rubata la targa posta in piazza Segesta in occasione del 50esimo anniversario della strage ...