Milan, Tonali: «Troppo casino in campo. Champions? Non molliamo» (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel post partita di Milan-Napoli, Sandro Tonali ha commentato le sensazioni dopo il posticipo di San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport Nel post partita di Milan–Napoli, Sandro Tonali ha commentato le sensazioni dopo il posticipo di San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRESTAZIONE – «Non è andato un po’ tutto, non è la partita che avevamo preparato. Volevamo fare delle cose ma ne uscivano altre perché loro erano messi bene. C’è stato tanto casino e poche occasioni, quelle occasioni con Rafa non le abbiamo sfruttato e loro alla prima ci hanno fatto gol». CONDIZIONE – «Sapevo che non era facile, piano piano sto crescendo e questa è la strada giusta. Arrivato a questo momento devo crescere partita per partita con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel post partita di-Napoli, Sandroha commentato le sensazioni dopo il posticipo di San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport Nel post partita di–Napoli, Sandroha commentato le sensazioni dopo il posticipo di San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Non è andato un po’ tutto, non è la partita che avevamo preparato. Volevamo fare delle cose ma ne uscivano altre perché loro erano messi bene. C’è stato tantoe poche occasioni, quelle occasioni con Rafa non le abbiamo sfruttato e loro alla prima ci hanno fatto gol». CONDIZIONE – «Sapevo che non era facile, piano piano sto crescendo e questa è la strada giusta. Arrivato a questo momento devo crescere partita per partita con ...

