Milan, si tenta il recupero di Ibrahimovic per il Manchester United (Di domenica 14 marzo 2021) Buone notizie per il Milan. Secondo quanto riportato da Tmw, Ibrahimovic ha anticipato a oggi il controllo medico relativo all'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Il controllo medico era inizialmente previsto per domani, lunedì 15 marzo. Un segnale che sottolinea la volontà dello svedese di anticipare i tempi e provare a recuperare già per la partita di giovedì sera contro il Manchester United. SportFace.

