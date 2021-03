Milan, Pioli: «Europa League più faticosa della Champions. Pagate le assenze» (Di lunedì 15 marzo 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Napoli: le sue parole Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Napoli. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRESTAZIONE – «La squadra era competitiva, l’avversario aveva qualità. Primo tempo complicato ma non abbiamo concesso così tanto. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, questo è stato il nostro limite stasera. Il gol preso è arrivato nel secondo tempo quando noi stavamo facendo meglio di loro». SCONFITTA – «Penso che abbiamo perso un’occasione. Venivamo da due ottime prestazione ma stasera non ci siamo ripetuti. Una buona gara non è stata sufficiente. Ora pensiamo alla prossima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Stefano, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Napoli: le sue parole Stefano, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro il Napoli. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «La squadra era competitiva, l’avversario aveva qualità. Primo tempo complicato ma non abbiamo concesso così tanto. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, questo è stato il nostro limite stasera. Il gol preso è arrivato nel secondo tempo quando noi stavamo facendo meglio di loro». SCONFITTA – «Penso che abbiamo perso un’occasione. Venivamo da due ottime prestazione ma stasera non ci siamo ripetuti. Una buona gara non è stata sufficiente. Ora pensiamo alla prossima ...

