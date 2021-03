Milan, Pellegatti: “Finalmente ci sentiamo protagonisti, un ritorno alla normalità” (Di domenica 14 marzo 2021) Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha analizzato il momento del Milan con grande soddisfazione. Un ritorno alla normalità Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 marzo 2021) Carlo, noto giornalista tifoso rossonero, ha analizzato il momento delcon grande soddisfazione. UnPianeta

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #Pellegatti: 'Finalmente ci sentiamo protagonisti, un ritorno alla normalità' - #ACMilan #Milan… - JeriCool94 : Ma sfottere chi faceva i video sul sorpasso (Suma e Pellegatti) quando sei capolista con la squadra più forte fa so… - EmanueleTomba : Pellegatti: 'Il Milan ha solo Leao in attacco, il Napoli invece può scegliere' Mandzukic ottimo acquisto!!!! - PianetaMilan : #MilanNapoli, #Pellegatti: 'Rossoneri in difficoltà per un motivo' | News - milansette : Pellegatti: 'Il Milan ha solo Leao in attacco, il Napoli invece può scegliere' -