Milan-Napoli, Lozano salta il big match di San Siro: il flessore, seppur guarito, preoccupa ancora (Di domenica 14 marzo 2021) Niente Milan per Hirving Lozano. L’attaccante messicano non scenderà in campo questa sera per il big match che metterà di fronte il suo Napoli con i rossoneri di Pioli. Il motivo della scelta è puramente cautelare. Il giocatore si è lasciato definitivamente alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Nienteper Hirving. L’attaccante messicano non scenderà in campo questa sera per il bigche metterà di fronte il suocon i rossoneri di Pioli. Il motivo della scelta è puramente cautelare. Il giocatore si è lasciato definitivamente alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane L'articolo

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - graziosov : RT @angelo_forgione: All'andata (vittoria del #Milan) non ho visto tutta la pletora milanista sbraitare per la gomitata da rosso di #Ibrahi… - FranceGaudino : RT @angelo_forgione: All'andata (vittoria del #Milan) non ho visto tutta la pletora milanista sbraitare per la gomitata da rosso di #Ibrahi… -