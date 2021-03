Milan-Napoli, le probabili formazioni: Mertens e Maksimovic dal primo minuto (Di domenica 14 marzo 2021) Milan e Napoli scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 per disputare la partita di Serie A. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per non perdere punti preziosi per conquistare i propri obiettivi. Mentre il Milan punta a non far scappare l’Inter per la corsa Scudetto, il Napoli deve assolutamente qualificarsi alla prossima Champions L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 14 marzo 2021)scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 per disputare la partita di Serie A. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per non perdere punti preziosi per conquistare i propri obiettivi. Mentre ilpunta a non far scappare l’Inter per la corsa Scudetto, ildeve assolutamente qualificarsi alla prossima Champions L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - DiMarzio : Gli amici #Gattuso e #Maldini, la stagione del #Milan e il possibile ritorno di #Ibra in nazionale. Parla Sheva - CPIbia : diciamolo francamente, per chi sta al vertice e per i giornali prezzolati e schierati, la Serie A dovrebbe comporsi… - ciceruacchio65 : RT @CampiMinati: Giovedì il CONI accoglie il ricorso della Roma e commina la sconfitta a tavolino sia per la Juve che per il Napoli per non… -