Milan-Napoli, le pagelle degli azzurri: Politano decisivo (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Milan frena, il Napoli prosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regala tre punti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri e si rilanciano in zona Champions. Le pagelle degli azzurri Ospina 7 – Pronti via, grande parata su Leao al minuto 3. Blocca tutto ciò che passa dalle sue parti.Di Lorenzo 6,5 – Ottima prova del terzino che si destreggia bene in tutte e due le fasi. Chiude bene le diagonali.Maksimovic 6 – Nonostante l’ammonizione gioca una grande partita di sacrificio e mette ordine insieme al suo compagno di reparto.Koulibaly 6,5 – Tiene botta alle offensive dei rossoneri con grande grinta e caparbietà. Si è trovato a dividere la difesa con Maksimovic 6 all’ultimo minuto e lo ha fatto nel migliore dei modi coadiuvando il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlfrena, ilprosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regala tre punti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri e si rilanciano in zona Champions. LeOspina 7 – Pronti via, grande parata su Leao al minuto 3. Blocca tutto ciò che passa dalle sue parti.Di Lorenzo 6,5 – Ottima prova del terzino che si destreggia bene in tutte e due le fasi. Chiude bene le diagonali.Maksimovic 6 – Nonostante l’ammonizione gioca una grande partita di sacrificio e mette ordine insieme al suo compagno di reparto.Koulibaly 6,5 – Tiene botta alle offensive dei rossoneri con grande grinta e caparbietà. Si è trovato a dividere la difesa con Maksimovic 6 all’ultimo minuto e lo ha fatto nel migliore dei modi coadiuvando il ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - Daltonc1086 : @FraLac1999 Guarda partita giocata bene, ma il Milan non ha giocato, é calato e non aveva una punta degna di nota,… - Matteo75223913 : RT @PBPcalcio: Troppo poco #Milan. Un po’ pasticcioni, poco cattivi li davanti e falcidiati da troppe troppe assenze. Un rigore non dato, q… -