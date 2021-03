Milan-Napoli | giocano Mertens e Hysaj | Milan senza Kjaer né Rebic

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 marzo 2021)formazioni ufficiali. Gattuso sceglieal centro dell’attacco ea sinistra preferito a Mario Rui. In porta Ospina, per il resto è la formazione ampiamente prevista con Bakayoko in panchina. Ilgiocané. Pioli ha fatto le sue scelte per il match contro. L’allenatore non intende forzare il loro recupero. Al loro posto giocheranno Gabbia (che non gioca una partita ufficiale da dicembre) e Krunic autore di un gol spettacolare a Verona. Tornano dal primo minuto Theo Hernandez e Calhanoglu. Leao al centro dell’attacco. Infortunati sia Ibrahimovic sia Mandzukic: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly,; Demme, Fabian Ruiz; ...