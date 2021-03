Milan-Napoli, dove vederla. Pioli recupera i titolari (Di domenica 14 marzo 2021) Rossoneri chiamati a rispondere all’Inter. Gattuso con Osimhen in attacco Milan-Napoli, dove vederla Milan-Napoli, dove vederla Milan-Napoli, dove vederla – Non ci sono troppe strade per credere ancora nel sogno scudetto. Con l’Inter che ha battuto il Torino per 2-1 grazie a una rete nel finale segnata di testa da Lautaro Martinez, Stefano Pioli è costretto a conquistare i tre punti e a condurre i suoi ragazzi verso un successo contro il Napoli allenato da Gennaro Gattuso. La notizia migliore per il tecnico dei rossoneri è quella di ritrovare finalmente qualche titolare importante, dopo partite giocate in emergenza come quella contro il Manchester ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 marzo 2021) Rossoneri chiamati a rispondere all’Inter. Gattuso con Osimhen in attacco– Non ci sono troppe strade per credere ancora nel sogno scudetto. Con l’Inter che ha battuto il Torino per 2-1 grazie a una rete nel finale segnata di testa da Lautaro Martinez, Stefanoè costretto a conquistare i tre punti e a condurre i suoi ragazzi verso un successo contro ilallenato da Gennaro Gattuso. La notizia migliore per il tecnico dei rossoneri è quella di ritrovare finalmente qualche titolare importante, dopo partite giocate in emergenza come quella contro il Manchester ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - CapitanBergomi : Stasera faremo recuperare 3 punti al Napoli sulla Roma. Gino is ready for Ac Milan funeral. - gilnar76 : CAGLIARI #Juventus LIVE ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -