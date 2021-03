Milan-Napoli 0-1 | Politano in gol spegne il sogno scudetto rossonero

(Di domenica 14 marzo 2021) Gli azzurri passano al primo affondo della ripresa, la squadra di Pioli con tanti assenti non riesce a passare con l’inconsistente Leao

Ilsbanca San Siro, imponendosi sul1 - 0 con un gol di Politano all'inizio della ripresa, e riapre del tutto la lotta per la Champions. Ora, escludendo l'Inter, ci sono cinque squadre in ...llfrena, ilprosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regala tre punti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri, "provati" dopo l'Europa League, ...Gli azzurri vincono a Milano contro la squadra di Pioli grazie ad un gol al 49’ di Matteo Politano. Agganciata la Roma in classifica.Di Lorenzo 6 - Copre bene su Theo. Macchia la sua partita con l'ammonizione che gli farà saltare la partita con la Roma. Maksimovic 7 - Dà sicurezza al retroguardia partenopea. Un intervento duro su T ...