Milan - Napoli: 0 - 1 La Diretta Kessie sbaglia, Politano non perdona (Di domenica 14 marzo 2021) Posticipo della domenica sera al Meazza tra Milan e Napoli. Una sfida in cui saranno in palio punti pesanti in chiave Champions per entrambe le formazioni, anche se i rossoneri sperano ancora di poter ... Leggi su leggo (Di domenica 14 marzo 2021) Posticipo della domenica sera al Meazza tra. Una sfida in cui saranno in palio punti pesanti in chiave Champions per entrambe le formazioni, anche se i rossoneri sperano ancora di poter ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - DiMarzio : #MilanNapoli, le ultime di formazione tra i rossoneri dopo la rifinitura - uolller : @RiccardoValassi @piersileri Io Napoli Milan, non granché. Ho sentito che OMS non conferma Zambon, Giletti zitto? - gilnar76 : Di Lorenzo ammonito in ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -