Milan, Ibrahimovic accelera per esserci contro il Manchester United

Ibrahimovic, buone notizie in vista Manchester ma c'è un'altra situazione più complessa per Pioli, il quale dovrà fare i conti fin da subito

Ibra, buone notizie in vista del Manchester United: le visite di controllo dello svedese sono andate bene e il suo rientro appare più probabile di giorno in giorno. Ma c'è un'altra situazione più complessa per Pioli, il quale dovrà fare i conti fin da subito ovvero il recupero di Bennacer, il quale molto probabilmente sarà escluso anche dalla gara di giovedì prossimo.

