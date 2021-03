Milan, buone notizie da Ibrahimovic: il recupero per il Manchester United è possibile (Di domenica 14 marzo 2021) Potrebbero esserci buone notizie in casa Milan in merito alle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le recenti gare, lo svedese sarebbe sulla via del recupero.Da quanto si apprende da TMW, l'attaccante del Diavolo ha anticipato ad oggi il controllo medico previsto iniziamente per l'inizio della prossima settimana. La notizia potrebbe far riferimento alla volontà del giocatore di riprendere al più presto il lavoro col gruppo. Le condizioni di Ibrahimovic sembrano essere in netto miglioramento e la volontà è quella di provare il recupero per la gara di ritorno contro il Manchester United prevista per giovedì prossimo.caption id="attachment 1097663" align="alignnone" width="594" (Getty ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Potrebbero esserciin casain merito alle condizioni fisiche di Zlatan. Dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le recenti gare, lo svedese sarebbe sulla via del.Da quanto si apprende da TMW, l'attaccante del Diavolo ha anticipato ad oggi il controllo medico previsto iniziamente per l'inizio della prossima settimana. La notizia potrebbe far riferimento alla volontà del giocatore di riprendere al più presto il lavoro col gruppo. Le condizioni disembrano essere in netto miglioramento e la volontà è quella di provare ilper la gara di ritorno contro ilprevista per giovedì prossimo.caption id="attachment 1097663" align="alignnone" width="594" (Getty ...

