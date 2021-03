“Mi hai rotto il ca***!” Tommaso Zorzi lo viene a sapere solo adesso e sbotta È guerra aperta con l’ex amico

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 marzo 2021) A poche ore dal via della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che lo vedrà tra i protagonisti,spara a bomba sul blogger. Una convocazione, quella di Ilary Blasi, arriva all’improvviso. Il suo nome associato al reality era saltato fuori già quando era al GF Vip. Poi, una volta uscito, se in un primo momento l’influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L’Isola dei Famosi un imprevisto dell’ultimo momento ha fatto riaprire la trattativa. “Fisicamente ho bisogno di fermarmi”, aveva spiegatoa Chi. Ma la notizia di Elettra Lamborghini, che avrebbe dovuto affiancare Iva Zanicchi nello studio dell’Isola, positiva al coronavirus ha inaspettatamente stravolto i piani per il reality condotto da Ilary a pochissimi giorni dalla partenza. Dunque il programma ha riaperto le trattative con ...