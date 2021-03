Meteo, torna il maltempo: prossima settimana piogge, gelate e venti forti (Di domenica 14 marzo 2021) Il Meteo della penisola si avvia verso una svolta ciclonica, pronta a portare il maltempo. In arrivo pioggia, neve, gelate e venti forti: i dettagli. Durante questa domenica il Meteo sarà fortemente condizionato dal maltempo, con le piogge pronte a tornare sulla penisola. Infatti con l’arrivo del ciclone atlantico sulla penisola avremo un ritorno di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Ildella penisola si avvia verso una svolta ciclonica, pronta a portare il. In arrivo pioggia, neve,: i dettagli. Durante questa domenica ilsarà fortemente condizionato dal, con lepronte are sulla penisola. Infatti con l’arrivo del ciclone atlantico sulla penisola avremo un ritorno di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Adnkronos : #Meteo: PROSSIMA #SETTIMANA, da Lunedì torna l'#INVERNO con GELATE, #VENTI FORTI, #PIOGGIA e #NEVE fin quasi in PIA… - IannicelliPaola : RT @Adnkronos: #Meteo: PROSSIMA #SETTIMANA, da Lunedì torna l'#INVERNO con GELATE, #VENTI FORTI, #PIOGGIA e #NEVE fin quasi in PIANURA http… - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, da #Lunedì torna l'INVERNO con #GELATE, #VENTO, #PIOGGIA e #NEVE - infoitinterno : Read Previous Meteo, torna l'inverno con gelate maltempo e neve - infoitinterno : Viverefano Meteo, torna la pioggia: venti forti nell'entroterra e temperature in calo E -