Meteo Roma: previsioni di lunedì 15 marzo, molto sole (Di domenica 14 marzo 2021) Il Meteo di Roma per la giornata di domani, lunedì 15 marzo, mostrano un clima davvero primaverile sulla Capitale. I metereologi parlano infatti di una giornata caratterizzata da molto sole. I Romani purtroppo non potranno godersi a pieno questo primo giorno di settimana in quanto proprio da domani la Regione Lazio diventerà zona rossa. Per quanto riguarda le temperature, gli esperti ritengono che il termometro possa raggiungere una massima di 15°C regalando così una giornata piacevole. Per la giornata di oggi, domenica 14 marzo, è stato diramata l'allerta Meteo gialla dalla protezione civile.

