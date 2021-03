METEO Italia, torna Inverno. Freddo Artico e neve a quote basse (Di domenica 14 marzo 2021) METEO SINO AL 20 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un fronte nord-atlantico sta transitando sull’Italia, spianando la strada a correnti più fredde nord-atlantiche. La neve è tornata sulle Alpi, specie di confine, e parte dell’Appennino a quote piuttosto basse per il periodo. Le temperature sono in generale calo, con il raffreddamento acuito da venti decisamente sostenuti che si orientano dai quadranti settentrionali. L’afflusso d’aria gradualmente più fredda deriva da un cambio di circolazione. Il campo d’alta pressione atlantico, dapprima coricato lungo i paralleli verso il Mediterraneo Centro-Meridionale, tende ad ergersi verso nord sull’Europa Occidentale, con massimi di pressione collocati nei pressi della Gran Bretagna. In avvio di settimana l’anticiclone punterà ancora più a ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 marzo 2021)SINO AL 20 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un fronte nord-atlantico sta transitando sull’, spianando la strada a correnti più fredde nord-atlantiche. Lata sulle Alpi, specie di confine, e parte dell’Appennino apiuttostoper il periodo. Le temperature sono in generale calo, con il raffreddamento acuito da venti decisamente sostenuti che si orientano dai quadranti settentrionali. L’afflusso d’aria gradualmente più fredda deriva da un cambio di circolazione. Il campo d’alta pressione atlantico, dapprima coricato lungo i paralleli verso il Mediterraneo Centro-Meridionale, tende ad ergersi verso nord sull’Europa Occidentale, con massimi di pressione collocati nei pressi della Gran Bretagna. In avvio di settimana l’anticiclone punterà ancora più a ...

