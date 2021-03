Meteo Italia al 28 marzo: maltempo, a tratti decisamente invernale (Di domenica 14 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare un trend Meteo climatico piuttosto dinamico. L’Alta Pressione, che sta mordendo il freno e che proprio in queste ore sta lasciando strada a un peggioramento rapido ma incisivo, dovrebbe spostare il proprio baricentro ad ovest determinando una discesa d’aria fredda in direzione dell’Europa centro occidentale. L’irruzione potrebbe avere delle conseguenze più o meno dirette e prolungate sulle nostre regioni, dove peraltro le proiezioni termiche sono tutte concordi nell’identificare un generale abbassamento delle temperature e persistenti anomalie negative sino a fine mese. Molto dipenderà da dove andrà a posizionarsi con esattezza il blocco anticiclonico: potrebbe permanere a ridosso dell’Italia e a quel punto ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare un trendclimatico piuttosto dinamico. L’Alta Pressione, che sta mordendo il freno e che proprio in queste ore sta lasciando strada a un peggioramento rapido ma incisivo, dovrebbe spostare il proprio baricentro ad ovest determinando una discesa d’aria fredda in direzione dell’Europa centro occidentale. L’irruzione potrebbe avere delle conseguenze più o meno dirette e prolungate sulle nostre regioni, dove peraltro le proiezioni termiche sono tutte concordi nell’identificare un generale abbassamento delle temperature e persistenti anomalie negative sino a fine mese. Molto dipenderà da dove andrà a posizionarsi con esattezza il blocco anticiclonico: potrebbe permanere a ridosso dell’e a quel punto ...

